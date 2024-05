Anya Taylor-Joy jako Furiosa prawie nie mówi w filmie. George Miller też nie lubi dialogów

George Miller: "Dialogi spowalniają"

W wywiadzie dla "The Telegraph" George Miller ujawnił, że. Twórca uważa bowiem, że słowa wchodzą w drogę akcji., wyjaśnił Miller Reżyser dodał, że jest fanem "czystego kina" takich mistrzów niemego kina jak Buster Keaton czy Charlie Chaplin , powiedział Miller Do polskich kin trafi już 24 maja. Zobaczcie zwiastun:Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.