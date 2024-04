"Furiosa" dorówna "Mad Maksowi: Na drodze gniewu"? 78 dni zdjęciowych na jedną sekwencję

15-minutowa sekwencja akcji w "Furiosie". Jej sfilmowanie zajęło 2,5 miesiąca

O czym opowiada "Furiosa: Saga Mad Max"? Zobacz zwiastun

Prace nad 15-minutową sekwencją, którą w czasie produkcji " Furiosy " określano mianem "schodów donikąd" (Stairway to Nowhere), trwały aż 78 dni zdjęciowych. Znany z perfekcjonizmu George Miller miał bardzo długo opracowywać kolejne storyboardy. Wcielająca się w tytułową heroinę Anya Taylor-Joy twierdzi, że była to najdłuższa sekwencja, nad jaką kiedykolwiek pracowała ekipa.Zdjęcia do " Furiosy " rozpoczęły się 1 czerwca 2022 roku w Australii i trwały do października 2022 roku. Budżet widowiska wyniósł 168 milionów dolarów. Furiosa ", będąca zarazem prequelem i spin-offem widowiska " Mad Max: Na drodze gniewu ", zadebiutuje na tegorocznym festiwalu w Cannes, gdzie będzie wyświetlana poza konkursem. Do polskich kin trafi już 24 maja. Zobaczcie zwiastun:Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.