Léa Seydoux także w nowym gejowskim filmie Guadagnino

Léa Seydoux u twórcy "Tamtych dni, tamtych nocy"

Getty Images © Lionel Hahn



Zwiastun filmu "Diuna: część druga"

Najnowszym nabytkiem obsadowym filmujest Léa Seydoux . Francuską aktorkę możecie obecnie oglądać w kinach w widowiskuWczoraj podano również, że film z jej udziałem -będzie adaptacją powieści zmarłego w 1991 roku Piera Vittorio Tondelliego. Scenariusz napisze Francesca Manieri . Miała ona już okazję współpracować z Guadagnino przy miniserialu " Tacy właśnie jesteśmy ".Gwiazdą produkcji jest Josh O'Connor , dla którego będzie to już kolejna rola geja. Jego przełomem aktorskim był romans gejowski. Obecnie tworzy parę z Paulem Mescalem na planie filmu O'Connor jest też gwiazdą najnowszego filmu Guadagnino to historia Leo, pisarza pogrążonego w żałobie po śmierci ukochanego Thomasa. Podczas lotu do Monachium, rodzinnego miasta Thomasa, Leo wspomina ich wspólne życie w Paryżu. Powieść była ostatnią książką napisaną przez Tondelliego, który zmarł w 1991 roku na AIDS.Kogo zagra Léa Seydoux, tego na razie nie ujawniono.