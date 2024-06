Następczyni Arnolda Schwarzeneggera? Elle Fanning zagra w "Badlands", nowej odsłonie serii "Predator"

"Badlands", czyli Elle Fanning vs Predator

O filmie "Predator: Prey"

W lutym dowiedzieliśmy się, że zadowolone z sukcesu filmu " Predator: Prey " studio 20th Century szykuje kolejny projekt z serii o Predatorze (ten jest w planach, ale obecnie to "Badlands" jest priorytetem), lecz nową, samodzielną opowieścią rozgrywającą się w tym samym uniwersum. Szczegóły fabuły nie są na razie znane.Wiemy, jednak, że. Choć w " Prey " wystąpili nieznani aktorzy oraz wschodząca gwiazda Amber Midthunder , reżyser Dan Trachtenberg chciał tym razem obsadzić w roli głównej kogoś bardziej rozpoznawalnego.i po spotkaniu z reżyserem zgodziła się na udział w projekcie. Kiedy podpisze umowę, prace powinny przyspieszyć.stawiała już czoła pozaziemskiej istocie w " Super 8 J.J. Abramsa . Ponadto w jej filmografii są m.in. " Somewhere. Między miejscami ", " Czarownica ", " Neon Demon ", " Kobiety i XX wiek " oraz serial " Wielka ".Jest to nieopowiedziana historia młodej kobiety, Naru, zaciekłej i wysoce wykwalifikowanej wojowniczki, wychowanej wśród największych łowców, którzy przemierzali Wielkie Równiny. Bohaterka, pewna, że jest tak samo zdolna jak inni młodzi myśliwi, wyrusza, by chronić swój lud, gdy niebezpieczeństwo zagraża jej obozowi. Uzbrojona w najbardziej prymitywną broń Naru podąża tropem swojej ofiary, która okazuje się wysoko rozwiniętym obcym drapieżnikiem wyposażonym w zaawansowany technicznie arsenał, co prowadzi do bezwzględnej i przerażającej konfrontacji pomiędzy dwoma przeciwnikami.Film był wielkim hitem platformy Hulu. Otrzymał też sześć nominacji do nagród Emmy, z których jedną zamienił na statuetkę.