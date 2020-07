"Dublerka". Historia dla wielbicieli "Wielkich kłamstewek"

Cztery bestsellerowe autorki, jedna powieść. Za literackimi sterami "Dublerki" stanęły uznane autorki thrillerów, których popularność liczy się w milionowych nakładach!Takiego projektu jeszcze nie było! B.A. Paris, Sophie Hannah, Clare Mackintosh i Holly Brown stworzyły thriller psychologiczny rozpisany na cztery głosy, gratkę dla fanów klasycznych kryminałów Agathy Christie i serialu HBO " Wielkie kłamstewka ".Powieść "Dublerka" została stworzona z myślą o słuchaniu jej w odcinkach. Cztery postacie, cztery równoprawne narratorki i tajemnica, która z odcinka na odcinek zyskuje więcej mroku...Pomysłodawcą tego powieściowego przedsięwzięcia jest brytyjska platforma audio- i e-booków Serial Box, słynąca z odważnych projektów, do których chętnie zaprasza popularnych i nagradzanych pisarzy (i pisarki). Jeden z autorów wymyśla historię i dobiera zespół pisarski, z którym pracuje na zasadzie tworzenia scenariusza: rozpisując na tablicy fabułę, akcję i postacie.Z burzy mózgów doświadczonych autorów wyłania się historia, w której można odnaleźć to, co czytelnicy kochają najbardziej – nietuzinkowe pomysły, oszałamiające zwroty akcji, głębokie charaktery postacie i fantastyczny styl pisarski.Choć autorki nie znały się wcześniej, szybko złapały nić porozumienia i – jak wspomina B.A. Paris – praca szybko stała się prawdziwą przyjemnością. Doceniły to rzesze słuchaczy, których przybywało z odcinka na odcinek. Nie było więc zaskoczeniem, że powieść, która latem 2019 roku ukazywała się w odcinkach na platformie Serial Box, już w sierpniu 2019 roku została wydana w całości nakładem wydawnictwa Hodder & Stoughton. Teraz trafia w ręce – i na słuchawki – polskich czytelników.Cztery matki muszą ustalić, co naprawdę zagraża ich córkom – zanim będzie za późno. Najbardziej prestiżowa akademia sztuk scenicznych w Londynie. Cztery dziewczyny, dotąd tworzące zgraną paczkę, stają się konkurentkami. I piąta, która wydaje się najgroźniejsza, nie tylko jeśli chodzi o wynik rywalizacji. Ale tak naprawdę to ich matki startują w wyścigu szczurów i nie cofną się przed niczym. A każda ma swoje tajemnice – mniej lub bardziej niewinne... a niektóre nawet mordercze. Powieść trafiła do polskich księgarń 29 lipca 2020.Cztery matki, które nie cofną się przed niczym. Cztery doskonałe polskie aktorki, które powołały je do życia. Tę historię opowiemy ich słowami.Premierze książki towarzyszyć będzie także serial audio w gwiazdorskiej obsadzie. "Dublerka" to produkcja, w której głos został oddany wybitnym polskim aktorom. W rolach głównych pojawią się Anna Dereszowska (Elise), Paulina Holtz (Kendall), Małgorzata Lewińska (Bronnie) oraz Maria Seweryn (Carolyn). To wyjątkowy projekt Empik Go i Wydawnictwa Albatros, za którego produkcję odpowiadają Monika Rawicka i Paweł Heba.Każda z nich jest inna. Każda z nich patrzy na wydarzenia w akademii swoimi oczami. Każda z nich mówi własnym głosem. W tym serialu audio nie ma narratora. Są cztery kobiety, które walczą o dobro córek.Kendall DonovanRok wcześniej przeprowadziła się z córką – Ruby – z Los Angeles do Londynu, oficjalnie dlatego, że chciała, by Ruby uczęszczała do najlepszej szkoły sztuk scenicznych, Akademii Orli Flynn. Nie jest to cała prawda... W Los Angeles Kendall i Ruby zostawiły nie tylko męża i ojca, idealny dom i całe dotychczasowe życie związane z blichtrem Hollywood. Zostawiły tam przede wszystkim swoje sekrety i traumy. Ale tysiące kilometrów nie są wystarczającą przeszkodą dla przeszłości, która zawsze znajdzie sposób, aby dopaść cię na nowo...Carolyn MordueCórka Carolyn, Jess, była w poprzednim roku szkolnym nękana przez Ruby, córkę Kendall. I choć Carolyn powinna być najrozważniejszą z matek – w końcu jest profesorem prawa – to kiedy ktoś ponownie bierze jej córkę na cel, poddaje się emocjom i zapomina o czymś takim jak domniemanie niewinności. Carolyn też ma tajemnicę, którą ukrywa przed wszystkimi – marzy o życiu tak dalekim od jej obecnego, jak to tylko możliwe... I dla spełnienia tego marzenia nie zawaha się przed niczym.Elise BondKiedy Elise Bond chce coś osiągnąć, nic jej nie powstrzyma: ani prawo, ani przyzwoitość. Nie bez powodu odniosła sukces w biznesie, i to w branży zdominowanej przez mężczyzn. Kiedy okazuje się, że jej córce może grozić niebezpieczeństwo, przekracza wszelkie granice, by odkryć, z której strony może nadejść cios. Ta kobieta nie bierze jeńców i nie staje po żadnej ze stron – oprócz swojej własnej.Bronnie RichardsonIdealna pani domu, która poświęciła się rodzinie – to właśnie Bronnie. Tylko że Bronnie od pewnego czasu prowadzi życie znacznie bardziej ekscytujące o którym nikt nie wie. W końcu ile można zajmować się domem i być niedocenianą matką piekącą ciasta... Zwłaszcza jeśli ma się tyle talentów, ile ma ona. Także talent do odkrywania tajemnic, które ktoś rozpaczliwie chce zatrzymać dla siebie.Serial audio dostępny tylko w aplikacji EMPIKGO.