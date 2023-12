"Dziewczyna influencera": jest zwiastun. To film o mrocznej stronie social mediów

Zwiastun filmu "Dziewczyna influencera"

"Dziewczyna influencera": pierwszy polski film o influencerach

"Dziewczyna influencera": fabuła

Jak zapowiada dystrybutor, firma Kino Świat,to elektryzująca opowieść o sławie, pieniądzach, klątwie popularności, żądzy uwagi i cenie płaconej za bycie na topie. To obraz rzeczywistości, ukrytej za filtrami Instagrama, wystudiowanymi kadrami klipów YouTube i lukratywnymi kontraktami sponsorów. Ponad wszystko jednak to przejmująca historia o tych, dla których liczba fanów i lajków określa poczucie własnej wartości, pasja graniczy z obsesją, a toksyczna rywalizacja rodzi mroczne sojusze.W rolach głównych w filmie, który zabierze widza w zapierającą dech w piersiach podróż po najbardziej malowniczych zakątkach Europy, zobaczymy: debiutującą Karinę Rezner Patryka Szwichtenberga oraz imponującą plejadę internetowych sław. Wśród nich, m.in.: współzałożyciel i współwłaściciel Fame MMA Wojtek Gola, influencerzy i influencerki: Mrs. Lillyy, Grupa 6IXTEEN, Barbara Sarah Szczypiór "Barbeliciouss", modelka Anna Maria Olbrycht oraz model i twarz marek Campari, Bvlgari, Aston Marin - Kevin Lutolf. Wspólnie ujawnią oni ciemne aspekty życia idoli, na co dzień schowane za błyszczącymi ekranami smartfonów i zdemaskują prawdziwe oblicze internetowego show-biznesu.- filmie o czasach, w których żyjemy, mówi reżyser filmu, Szymon Gonera Wchodząca gwiazda internetu Zosia (zjawiskowa Karina Rezner ), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi ( Kamil Wodka ), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi ( Olga Kalicka ) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzający ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów. Niestety miłosna afera z jej byłym chłopakiem staje się coraz głośniejsza, gdy ten wiąże się z seksowną fit-blogerką Paulą ( Joanna Koroniewska-Dowbor ), a o Violę upomina się dawna, mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć.