"Elden Ring Nightreign" hitem? Tak. I nie

Jeśli chodzi o samą liczbę graczy, którzy na start postanowili wzagrać, to już teraz jest ich więcej niż suma najlepszych wyników wszystkich "soulsów".Już pół godziny po oficjalnej premierze w grę grało ponad 250 tysięcy osób. Jak podaje SteamDB, w szczytowym momencie po premierze jednocześnie wgrało prawie. Jest to czwarty najlepszy wynik ostatnich 24 godzin.Z drugiej strony granie została tak ciepło przyjęta przez graczy, jak inne tytuły od FromSoftware. Na Steamie gra ma(66% pozytywnych). Gorzej wypadają jedynie " Dark Souls III: Ashes of Ariandel " (59%) i " Ninja Blade " (62%).Lista zarzutów od graczy jest długa. Największym problemem zdaje się blokada częstotliwości odświeżania na poziomie 60 klatek na sekundę. Jakby tego było mało patch 1.01 wprowadzał dodatkowe problemy z częstotliwością odświeżania u graczy z najnowocześniejszymi komputerami.Graczom nie podoba się też brak wsparcia ultrawide oraz to, że w grę można grać solo lub w trójce, ale nie w dwójkę.Pecetowcy narzekają także na problemy w przypadku próby gry z klawiaturą.Jaki wpływ na przyszłośćbędzie miało mało pozytywne pierwsze wrażenie? Zapewne szybko się o tym przekonamy.