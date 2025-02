"Elden Ring Nightreign" z datą premiery! Zostało parę miesięcy na zaoszczędzenie kasy

"Elden Ring Nightreign" w maju. Jest nowy zwiastun

Zobacz zwiastun gry "Elden Ring Nightreign"

zostało zapowiedziane w grudniu 2024 roku. Wtedy wiedzieliśmy tylko tyle, że premiera zaplanowana jest na ten rok. Teraz wiemy już dokładnie, kiedy będzie można w grę zagrać.przeniesie znane uniwersum na nowe tory. Gracze wcielą się w Nightfarerów – wybrańców stających do walki z nowymi koszmarami, które nawiedziły mroczne krainy. Rozgrywka pozwala na wspólną zabawę w grupach do trzech osób, co otwiera drogę do nowego podejścia do współpracy i wspólnego pokonywania coraz potężniejszych przeciwników.Ogłoszeniu daty premiery towarzyszyła premiera nowego zwiastuna.