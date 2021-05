"Koło czasu" dostaje drugi sezon

W Czechach zakończyły się zdjęcia do pierwszego sezonu serialu fantasy " The Wheel of Time ". Z tej okazji Amazon ogłosił, że projekt będzie kontynuowany. Możemy więc spodziewać się sezonu numer dwa. The Wheel of Time " jest ekranizacją bestsellerowej serii fantasy Roberta Jordana (dokończonej przez Brandonda Sandersona) składającej się z 15 tomów (jeden to prequel). Rozpoczęła ją powieść "Oko świata". Jej bohaterem jest młody Rand i grupa jego przyjaciół. Każdy z nich obdarzony jest wyjątkowymi mocami i możliwościami. Nie są jeszcze świadomi, że stanowią ważne tryby w proroctwach głoszących ostateczną walkę dobra i zła i koniec świata, jaki wszyscy znają. To właśnie Rand może stać się postacią kluczową.Do roli Randa zaangażowany został Josha Stradowski