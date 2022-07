"Koło czasu" toczy się dalej. Amazon zamówił 3. sezon

"Koło czasu": fabuła i obsada



Zwiastun serialu "Koło czasu"



Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu " Koło czasu ". Choć drugi sezon widowiska fantasy nie ma nawet ogłoszonej daty premiery, platforma streamingowa Amazon Prime Video dała już zielone światło na realizację trzeciej transzy odcinków.Informacja o nowym sezonie została ogłoszona w czwartek w trakcie odbywającej się w San Diego imprezy Comic-Con. Trzecia seria będzie ekranizacją "Wschodzącego cienia" - czwartego tomu 14-częściowej sagi fantasy pióra Roberta Jordana.W " Kole czasu " życie pięciorga młodych mieszkańców pasterskiej wioski Two Rivers zmienia się wraz z wizytą Moiraine - członkini niezwykle potężnej organizacji zwanej Aes Sedai. Obdarzona magicznymi mocami kobieta twierdzi, że według starożytnej przepowiedni jedno z bohaterów ma być Smokiem Odrodzonym, który zniszczy albo ocali ludzkość. Wieśniacy muszą zdecydować, czy zawierzą swój los obcej osobie, zanim pradawne zło uwolni się z więzienia i rozpocznie się Ostatnia Bitwa.Fabuła "Wschodzącego cienia" prezentuje się następująco: Kamień Łzy, legendarna forteca, zostaje zdobyty. Callandor trafia do rąk tego, który jest godny nim władać. To zaledwie początek dla Randa al'Thora, pasterza, który stał się Smokiem Odrodzonym. Przyjaciele i wrogowie mobilizują się, sporządzają plany działania, knują spiski, podczas gdy Smok studiuje teksty proroctw i z największym wysiłkiem stara się kontrolować przepełniającą go Moc. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że niebawem musi wybuchnąć wojna... (opis wydawcy)Gwiazdami " Koła czasu " są Rosamund Pike Marcus Rutherford . Stanowisko showrunnera piastuje Rafe Judkins (" Uncharted ", " Hemlock Grove "). Serial jest koprodukcją Prime Video i studia Sony Pictures Television.