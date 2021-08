Dla fanów fantasy. Oto zdjęcia z serialu "Koło czasu"

Entertainment Weekly zaprezentowało kilka zdjęć z serialu Amazonu " The Wheel of Time ". Zobaczcie, czego możecie spodziewać się po ekranizacji bestsellerowego cyklu fantasy Roberta Jordana.Początkiem cyklu była powieść "Oko świata". Jej bohaterami są młody i grupa jego przyjaciół. Każdy z nich obdarzony jest wyjątkowymi mocami i możliwościami. Nie są jeszcze świadomi, że stanowią ważne tryby w proroctwach głoszących ostateczną walkę dobra i zła i koniec świata, jaki wszyscy znają. To właśnie Rand może stać się postacią kluczową.