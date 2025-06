Reżyserka "Materialistów" zrobi serial o e-sporcie?

Serial Celine Song o e-sporcie – co wiemy?

Getty Images © Arturo Holmes

Dakota Johnson, Celine Song i Chris Evans

"Materialiści" – zwiastun filmu

Planowany na przyszłość serial miałby być dla reżyserki Celine Song szansą na gorący transfer ze studia A24 do HBO. Zdaniem The InSneider twórczyni " Materialistów " zajmie się scenariuszem i być może reżyserią serialu – to drugie jest pewne wyłącznie w kwestii pierwszego pilotowego odcinka.Planowany serial ma nosić tytuł "Damage". Jego akcja ma toczyć się w "bezwzględnym i pełnym napięcia świecie e-sportu", który z każdym rokiem przyciąga do siebie coraz więcej zarówno widzów, jak i zawodników. Za sprawą serialu reżyserka być może tak jak w przypadku " Poprzedniego życia " powróci do wątków związanych ze swoim krajem pochodzenia. Korea od początku pozostaje stolicą światowego e-sportu, niemal rok rocznie tryumfując w najważniejszych zawodach gier typu MOBA.Przypomnijmy, że już jutro do kin w całej Polsce trafią " Materialiści " w reżyserii Song . Film śledzi historię Lucy ( Dakota Johnson ), która jest przebojową swatką z Nowego Yorku. Dzięki jej pracy udało się związać wiele szczęśliwych par. Lucy ma bardzo duże oczekiwania w stosunku do mężczyzn. Pewnego dnia poznaje idealnego mężczyznę, który spełnia wszystkie jej wymagania ( Pedro Pascal ), ale jednocześnie zaczyna kwestionować, co tak naprawdę stanowi idealne dopasowanie, gdy jej były chłopak ( Chris Evans ) ponownie ją zauroczy.