"Materialiści" z Dakotą Johnson i Pedro Pascalem na Ladies Night w Cinema City

"Materialiści" - o czym jest film?





Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może spędzić miło czas z siostrą, czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!Czerwcowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w czerwcu znajdą się m.in. książki od wydawnictwa Prószyński i S-ka. 16 czerwca o 19:30 Cinema City wyświetli film " Materialiści ". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-materialisci Lucy ( Dakota Johnson ) jest przebojową swatką z Nowego Yorku. Dzięki jej pracy udało się związać wiele szczęśliwych par. Lucy ma bardzo duże oczekiwania w stosunku do mężczyzn. Pewnego dnia poznaje idealnego mężczyznę, który spełnia wszystkie jej wymagania ( Pedro Pascal ), ale jednocześnie zaczyna kwestionować, co tak naprawdę stanowi idealne dopasowanie, gdy jej były chłopak ( Chris Evans ) ponownie ją zauroczy. Materialiści " to najnowszy obraz Celine Song (reżyseria i scenariusz). Jej film " Poprzednie życie " otrzymał dwie nominacje do Oscara: w tym za najlepszy film i najlepszy scenariusz.W czerwcu partnerami eventu są takie marki jak:– BNP Paribas– Schweppes– Lotto– T-Mobile– Costa Coffee– Prószyński i S-kaJest to ostatnie Ladies Night przed przerwą wakacyjną. Event powróci do kin we wrześniu!