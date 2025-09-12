Newsy Gry "Metroid Prime 4: Beyond" z datą premiery
Gry

"Metroid Prime 4: Beyond" z datą premiery

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Metroid+Prime+4%3A+Beyond%22+z+dat%C4%85+premiery-162913
&quot;Metroid Prime 4: Beyond&quot; z datą premiery
Na tę grę fani czekali bardzo długo. Wreszcie Nintendo jest gotowe pokazać światu "Metroid Prime 4: Beyond". Podczas dzisiejszego Nintendo Direct ogłoszono datę premiery.

W "Metroid Prime 4: Beyond" zagramy jeszcze w tym roku



Na szczęście czas oczekiwania na "Metroid Prime 4: Beyond" dobiega końca. Nintendo ogłosiło bowiem, że gra trafi na rynek 4 grudnia.

Fani serii musieli wykazać się niezwykłą cierpliwością. "Metroid Prime 4: Beyond" został bowiem po raz pierwszy zapowiedziany aż osiem lat temu, w 2017 roku.

W nowej grze zobaczymy Samus na nowej planecie. Wykorzystując swoje nowe moce bohaterka spróbuje odkryć sekrety tego niezwykłego świata.

Zobacz zwiastun "Metroid Prime 4: Beyond" ujawniający datę premiery



Powiązane artykuły Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond  (2025)

 Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime  (2002)

 Metroid Prime

Metroid Prime Remastered  (2023)

 Metroid Prime Remastered

Metroid: Samus Returns  (2017)

 Metroid: Samus Returns

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Sequel "Super Mario Bros. Film": Zobacz teaser, poznaj tytuł

1 komentarz
VOD Seriale

Gwiazdy sportu zagrały w "Breslau". Jakie przypadły im role?

VOD Seriale

"Breslau" uwodzi? Recenzja polskiego serialu platformy Disney+

Filmy

Na bogato! Ile kosztować będą 4 filmy o The Beatles?

7 komentarzy
VOD Seriale

W 4. sezonie Wiedźmin zatańczy i zaśpiewa?

57 komentarzy
Filmy

Ruszyła przedsprzedaż biletów na "Zamach na papieża"

2 komentarze
Filmy

"One to One: John i Yoko" od dzisiaj w kinach!