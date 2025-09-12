"Metroid Prime 4: Beyond" z datą premiery

Na tę grę fani czekali bardzo długo. Wreszcie Nintendo jest gotowe pokazać światu "Metroid Prime 4: Beyond". Podczas dzisiejszego Nintendo Direct ogłoszono datę premiery.
W "Metroid Prime 4: Beyond" zagramy jeszcze w tym roku
Na szczęście czas oczekiwania na "Metroid Prime 4: Beyond"
dobiega końca. Nintendo ogłosiło bowiem, że gra trafi na rynek 4 grudnia
.
Fani serii musieli wykazać się niezwykłą cierpliwością. "Metroid Prime 4: Beyond
" został bowiem po raz pierwszy zapowiedziany aż osiem lat temu, w 2017 roku.
W nowej grze zobaczymy Samus na nowej planecie. Wykorzystując swoje nowe moce bohaterka spróbuje odkryć sekrety tego niezwykłego świata.
Zobacz zwiastun "Metroid Prime 4: Beyond" ujawniający datę premiery