[ZDJĘCIA] Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski. Podobny?

źródło: Materiały prasowe
autor: Tadeusz Rolke
Jakiś czas temu donosiliśmy, że Marcin Dorociński wcieli się na ekranie w legendarnego aktora, Zbigniewa Cybulskiego. Nowy film pod tytułem "Jak być kochanym" powstaje pod szyldem studia Salto Films (PRZECZYTAJ O TYM TUTAJ). Tymczasem wczoraj za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych aktor podzielił się pierwszymi zdjęciami, na których upodabnia się do ikony polskiego kina lat 60. 

Oto Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski



Termin podzielenia się fotografiami "alla Cybulski" był podyktowany nie dniami 1 i 2 listopada, a 3 listopada – dniem urodzin gwiazdy "Popiołu i diamentu". Na zdjęciach wykonanych przed kilkoma laty Dorociński nie tylko przybiera atrybuty Cybulskiego – ciemne okulary, jasny płaszcz i skórzane rękawiczki – ale przede wszystkim odtwarza jego słynną sesję zdjęciową z 1966 roku autorstwa Tadeusza Rolke. Fotograf zmarły lipcem tego roku powrócił do zawodu, by sfotografować aktora w ujęciach przed laty wymyślonych przez samego siebie. Oryginalny post Marcina Dorocińskiego wraz z fotografiami załączamy poniżej:



Mimo blisko 60 lat od jego tragicznej śmierci Zbigniew Cybulski wciąż uznawany jest za jednego z najwybitniejszych aktorów w powojennej kinematografii polskiej. Swój niezwykły talent pokazał m.in. w takich filmach, jak "Popiół i diament" w reżyserii Andrzeja Wajdy czy "Pociąg" Jerzego Kawalerowicza

Jego kariera została przerwana przedwcześnie wypadkiem na torach – Cybulski zmarł w wyniku obrażeń po potrąceniu przez pociąg, do którego próbował wskoczyć na stacji we Wrocławiu.

Marcin Dorociński na ekranie



Już wkrótce zobaczymy Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego w "Lalce", a od niedawna można go także oglądać w komedii "Teściowie 3".

"Teściowie 3" – zobacz zwiastun



Jak być kochanym  (2027)

 Jak być kochanym

