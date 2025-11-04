[ZDJĘCIA] Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski. Podobny?

Jakiś czas temu donosiliśmy, że Marcin Dorociński wcieli się na ekranie w legendarnego aktora, Zbigniewa Cybulskiego. Nowy film pod tytułem "Jak być kochanym" powstaje pod szyldem studia Salto Films (PRZECZYTAJ O TYM TUTAJ). Tymczasem wczoraj za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych aktor podzielił się pierwszymi zdjęciami, na których upodabnia się do ikony polskiego kina lat 60.
Oto Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski
Termin podzielenia się fotografiami "alla Cybulski" był podyktowany nie dniami 1 i 2 listopada, a 3 listopada – dniem urodzin gwiazdy "Popiołu i diamentu
". Na zdjęciach wykonanych przed kilkoma laty Dorociński
nie tylko przybiera atrybuty Cybulskiego
– ciemne okulary, jasny płaszcz i skórzane rękawiczki – ale przede wszystkim odtwarza jego słynną sesję zdjęciową z 1966 roku autorstwa Tadeusza Rolke
. Fotograf zmarły lipcem tego roku powrócił do zawodu, by sfotografować aktora w ujęciach przed laty wymyślonych przez samego siebie. Oryginalny post Marcina Dorocińskiego
wraz z fotografiami załączamy poniżej:
Mimo blisko 60 lat od jego tragicznej śmierci Zbigniew Cybulski
wciąż uznawany jest za jednego z najwybitniejszych aktorów w powojennej kinematografii polskiej. Swój niezwykły talent pokazał m.in. w takich filmach, jak "Popiół i diament
" w reżyserii Andrzeja Wajdy
czy "Pociąg
" Jerzego Kawalerowicza
.
Jego kariera została przerwana przedwcześnie wypadkiem na torach – Cybulski zmarł w wyniku obrażeń po potrąceniu przez pociąg, do którego próbował wskoczyć na stacji we Wrocławiu.
Marcin Dorociński na ekranie
Już wkrótce zobaczymy Marcina Dorocińskiego
jako Stanisława Wokulskiego w "Lalce
", a od niedawna można go także oglądać w komedii "Teściowie 3
".