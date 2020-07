"Monster Hunter" przesunięty na przyszły rok

Sony przesunęło premierę ekranizacji gry wideo " Monster Hunter " z 4 września na 23 kwietnia 2021 roku.Jak podaje serwis Deadline, wytwórnia podjęła decyzję o zmianie daty debiutu filmu z dwóch powodów. Po pierwsze, 4 września na ekranach pojawi się murowany hit " Ciche miejsce 2 ", z którym trudno byłoby rywalizować o zawartość portfeli widzów. Po drugie, burmistrz Los Angeles rozważa wprowadzenie ponownej przymusowej kwarantanny miasta. Jeśli do niej dojdzie, filmy, które miały trafić do kin w sierpniu, zostaną przesunięte na jesień. A to oznacza zwiększoną konkurencję w i tak trudnych warunkach rynkowych spowodowanych pandemią koronawirusa. Monster Hunter " to nowe dzieło twórców cyklu " Resident Evil " - reżysera Paula W.S. Andersona i aktorki Milli Jovovich . Opis fabuły filmu brzmi następująco: