"Naprzód" od 20 maja na Blu-ray i DVD

Disney i Pixar to nie tylko jedni z najczęściej nagradzanych producentów animacji na świecie, ale przede wszystkim marka gwarantująca, że każda produkcja będzie znakomitą rozrywką dla całej rodziny. Nie inaczej jest z ich najnowszą animacją " Naprzód ", która już 20 maja zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD.W świecie zamieszkałym przez magiczne stworzenia takie jak elfy, centaury, jednorożce czy mantykory, magia była kiedyś na porządku dziennym. Niestety, pojawienie się technologii i coraz lepszych wynalazków spowodowało, że dziś – kilkaset lat później – nikt już o czarach nie pamięta. Choć magia do końca jeszcze nie odeszła, o czym przekonają się dwaj nastoletni bracia elfy – Janko i Bogdan.W dniu szesnastych urodzin Janka chłopcy otrzymują niezwykły prezent - magiczną laskę, klejnot i zaklęcie, dzięki któremu będą mogli na jeden dzień przywołać do życia swojego nieżyjącego już ojca. Niestety, plan sprawdza się tylko połowicznie. Janko i Bogdan mają zaledwie 24 godziny, by dokończyć zaklęcie i nie zamierzają tej okazji przegapić.Ukochaną furgonetką Bogdana, zwaną Gwendolina, wyruszają w pełną przygód podróż, by odnaleźć drugi klejnot, niezbędny do ukończenia zaklęcia. Jak podczas każdej przyzwoitej wyprawy, nie obejdzie się bez magicznych zaklęć, zaszyfrowanych map, niemożliwych do pokonania przeszkód i niewyobrażalnych odkryć. A do tego, gdy nieustraszona matka chłopaków Jagoda zauważy brak synów, wyruszy na ich poszukiwanie wraz z Mantykorą, byłą wojowniczką – skrzyżowaniem lwa, nietoperza i skorpiona. Pomimo grożącej im klątwy, ten wyjątkowy dzień może przynieść braciom więcej, niż mogliby sobie zamarzyć. Naprzód " to najnowsza pełnometrażowa animacja studiów Disney i Pixar wyreżyserowana przez Dana Scanlona , autora przebojowego " Uniwersytetu Potwornego ". W polskiej wersji językowej bohaterom " Naprzód " głosów użyczyli: Jakub Gawlik (Janko), Paweł Małaszyński (Bogdan), Aneta Teodorczuk (Jagoda), Edyta Olszówka (Mantykora), Michał Piela (sierżant Obrok), Grzegorz Damięcki (Iwo Mrygacz), Katarzyna Dąbrowska (sierżant Oczko), Marta Ścisłowicz (posterunkowa Kopytko), Anna Gorajska (Promyczek), Agnieszka Matysiak (Liza) i Kamil Pruban (posterunkowy Wafel).Dodatki specjalne w wydaniu Blu-ray:- W poszukiwaniu historii- Mieszkańcy Nowego Grzybniorku- Komentarz audio twórcówDodatki specjalne w wydaniu DVD:- Komentarz audio twórców