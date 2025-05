Kina wściekłe! Nowe "Oszukać przeznaczenie" za chwilę na VOD

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi". Znamy datę premiery na VOD

Oceniamy film "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"

Przypomnijmy, że. Film powstał bowiem z myślą o. Niemal w ostatniej chwili Warner Bros. zmieniło zdanie i zdecydowało się wprowadzić film do kin.Wygląda jednak na to, że szefowie studia nie mieli pojęcia, jak duży mają hit. Zaplanowali bowiem dla horroru tylko 18-dniową wyłączność kinową. Ten rodzaj dystrybucji standardowo jest zarezerwowany dla tych filmów kinowych, które sprzedają się poniżej oczekiwań. Idea jest taka, że poprzez szybsze usunięcie z kin i wrzucenie na platformy streamingowe studio jest w stanie znaleźć nową widownię i ograniczyć straty.Właściciele kin są więc wściekli na Warner Bros., że film, któryjest traktowany w ten sam sposób. Twierdzą, że w ten sposób okradani się z pieniędzy, które film mógłby zarobić w przypadku dłuższej dystrybucji wyłącznie na dużych ekranach.Jeśli Warner Bros. zmieni zdanie (nie jest nawet pewne, czy na tym etapie może to jeszcze zrobić), to. Oczywiście na początku będzie dostępny w sprzedaży lub odpłatnym wypożyczeniu. Kiedy zadebiutuje na Max, tego na razie nie wiadomo.