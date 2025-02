"Oszukać przeznaczenie" wraca! Jest zwiastun "Final Destination: Bloodlines"

Po 14 latach przerwy "Oszukać przeznaczenie" wraca z nowym filmem

"Final Destination: Bloodlines" – zwiastun

, czyli szósta część cyklu "Oszukać przeznaczenie" trafi do amerykańskich kinBohaterką filmu jest prześladowana przez powracający pełen przemocy koszmar studentka Stephanie, która wraca do domu, by namierzyć jedyną osobę mogącą pomóc w przerwaniu morderczego cyklu i uratowaniu jej rodziny przed okrutną śmiercią.Za reżyserię odpowiadają Zach Lipovsky Adam B. Stein , czyli twórcy filmu " Odmieńcy ".W obsadzie znaleźli się Kaitlyn Santa Juana