"Papież Franciszek" - nowy film Wima Wendersa na Festiwalu ARKA

W ramach festiwalu na ekranach kin będzie można zobaczyć takie tytuły jak:w reżyserii Chloé Zhao , laureata Festiwalu Cannes Cannes (Nagroda Director Fortnight); odkrycie MF Nowe Horyzonty -, reżyseria: Tony Sebastian Ukpo , reżyseria: Giovanni Bedeschi reżyseria: James C. Kelty , reżyseria: Rory Feek Zapraszamy do obejrzenia spotu ARKI:III edycja Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA 2018 odbędzie się będzie w 7 miastach Polski: w Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Siedlcach, Szczawnie Zdroju oraz Warszawie. Filmy prezentowane będą w kolejne weekendy listopada 2018.Festiwal ARKA to także: spotkania wokół tematyki filmów z liderami lokalnych społeczności, dyskusje na ważkie społecznie tematy, poruszające problemy współczesnego świata, spotkania z twórcami filmów pokazywanych na festiwalu. ARKA ma być odpowiedzią na potrzeby ludzi ceniących spotkania z filmem dobrym i ważnym – w myśl hasła przewodniego: "Zobacz filmy, które zmieniają życie".Szczegółowy program każdego z miast festiwalowych www.festiwalarka.pl oraz na FB #film,które zmieniają życie