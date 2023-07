"Shazam! Gniew bogów" już na Blu-ray™ i DVD

Podczas gdy Billy wciąż próbuje zrozumieć jak pogodzić życie nastolatka ze swoim dorosłym super alter ego, trzy starożytne boginie zjawiają się na Ziemi w celu odzyskania wykradzionej dawno temu magii. Artefakt, którego poszukują zdolny jest zniszczyć cały świat, a to oznacza, że Shazam wraz z przyjaciółmi muszą stanąć do walki o najwyższą stawkę. Ale czy grupa nastolatków rzeczywiście może uratować ludzkość? Shazam! Gniew bogów " nie tylko kontynuuje wątki zawiązane w poprzednim filmie, ale również prezentuje je w znacznie wyższej skali. „Ten film jest dużo większy od poprzedniego” – wyznaje reżyser David F. Sandberg - „Dostaliśmy większą piaskownicę do zabawy i mamy więcej efektów specjalnych, które mogą uczynić film prawdziwym doświadczeniem”. Producent Peter Safran podsumowuje: „Wszystko to, co widzowie pokochali w poprzednim filmie, teraz jest i tutaj, ale jakby podkręcone na sterydach”.Oczywiście chociaż przyspieszenie akcji było kluczowe, twórcy uznali, że równie ważne będzie uhonorowanie tych aspektów pierwszego filmu, które wypadły tak dobrze. Jak tłumaczy reżyser: „Mieliśmy niezwykłe szczęście z obsadą – aktorzy których mamy nie tylko grają rodzinę, ale po prostu są jak rodzina. Powrót z nimi do tego świata był ekscytujący i myślę, że widzowie też będą podekscytowani”.Dodatki specjalne w wydaniu BLU-RAY™:- Komentarz reżysera Davida F. Sandberga - Mitologia w Shazam! Gniew bogów- Shazam! Dekonstrukcja scen- Wredne siostry- ponad 30 minut scen niewykorzystanych- i wiele więcej!