Jezus Mela Gibsona zmartwychwstanie dwa razy

"Pasja 2" będzie miała dwie części

Co wiemy o "The Resurrection of the Christ"?

"Pasja" – zwiastun

W maju wytwórnia Lionsgate ogłosiła, że łączy siły z należącym do Mela Gibsona Bruce'a Daveya studiem Icon Productions, by wesprzeć produkcję oraz światową dystrybucję filmu " The Resurrection of the Christ ", który będzie kontynuacją " Pasji " z 2004 roku.Teraz dowiedzieliśmy się, żeZdjęcia do filmu ruszają w przyszłym miesiącu w Rzymie.ma opowiadać o trzech dniach pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Mel Gibson opisywał film jako "trip", podczas którego Jezus odwiedza "inne wymiary". W roli głównej wystąpi Jim Caviezel , skomentował w maju Adam Fogelson, prezes Lionsgate Motion Picture Group.