Francis Ford Coppola trafił do szpitala we Włoszech

Francis Ford Coppola w szpitalu

Getty Images © Maya Dehlin Spach



"Megalopolis" – zwiastun

O czym opowiada "Megalopolis"?

Legendarny reżyser pojawił się we Włoszech, by wziąć udział w festiwalu Magna Gracia, podczas którego prezentował swój ostatni film, " Megalopolis "., który leczy reżysera od ponad 30 lat. Coppola miał doznać "lekkiej arytmii serca". Coppola odbył niedawno tournée po sześciu miastach Stanach Zjednoczonych, gdzie promował " Megalopolis ". Finałowy pokaz miał miejsce w zeszły piątek w San Francisco.Na razie nie wiadomo wiele o nowym projekcie, który szykuje Coppola , powiedział reżyser.Konieczność reform w mieście Nowy Rzym jest źródłem konfliktu na szczytach władzy. Genialny architekt Cezar Catalina ( Adam Driver ) pragnie dla miasta utopijnej, idealistycznej przyszłości. Jego przeciwnik, burmistrz Franklin Cicero ( Giancarlo Esposito ), jest zwolennikiem kapitalistycznego status quo, które hołduje interesom najbogatszych. Rozdarta między nimi Julia Cicero ( Nathalie Emmanuel ), córka burmistrza, będzie musiała wybrać między swoją fascynacją Cezarem a lojalnością wobec ojca. Konflikt zmusi wszystkich do odpowiedzi na odwieczne pytanie - jak powinna wyglądać przyszłość naszego społeczeństwa i całej cywilizacji.