"Sprawa idealna" zakończy się na 6. sezonie. Znamy datę premiery

Czego możemy się spodziewać w finałowym sezonie "Sprawy idealnej"?

O czym opowiada "Sprawa idealna"?

Szósty sezon " Sprawy idealnej " będzie zarazem ostatnim. Aktualnie trwają przygotowania do zdjęć w Nowym Jorku. Premiera zaplanowana jest na 8 września tego roku.W finałowym sezonie " Sprawy idealnej " jak zwykle nie zabraknie odniesień do aktualnych wydarzeń. Grana przez Christine Baranski Diane Lockhart będzie musiała się zmierzyć się z reperkusjami podważenia orzeczenia w sprawie Roe kontra Wade przez Sąd Najwyższy, a także kwestiami praw wyborczych czy groźbą powrotu zimnej wojny. W tym samym czasie prawnicy z kancelarii Reddick i Wspólnicy będą się zastanawiać, czy otaczająca ich przemoc nie jest zwiastunem zbliżającej się wojny domowej."Sprawa idealna" to spin-off " Żony idealnej " – historii kobiety, która po ujawnieniu korupcji oraz zdrad jej męża, prokuratora stanowego, musi wrócić do zawodu prawniczki, by utrzymać rodzinę.W " Sprawie idealnej " wzięta prawniczka traci oszczędności całego życia i pracę w prestiżowej kancelarii. Kobieta musi zacząć wszystko od nowa. Diane Lockhart ( Christine Baranski ) jest wziętą prawniczką, która pracuje w prestiżowej kancelarii Lockhart & Lee. Kobieta bierze w pracy pod swoje skrzydła chrześnicę Maię Rindell ( Rose Leslie ). Kiedy firma inwestycyjna ojca dziewczyny bankrutuje i wiele wpływowych osób – w tym Diane, traci oszczędności swojego życia – wybucha wielki skandal. W konsekwencji obydwie kobiety zostają zmuszone do odejścia z kancelarii. Maia i jej mentorka znajdują miejsce dla siebie w firmie prowadzonej przez afroamerykańskich prawników.