BIULETYN: Nowości w "Star Treku". Brutalny "Batman"

Platforma Paramount+ podzieliła się kilkoma nowościami związanymi z serialowym uniwersum Star Treka . Ogłoszono m.in. powstanie trzeciego sezonu serialu animowanego " Star Trek: Lower Decks " oraz pojawienie się kultowego Q w drugim sezonie serialu " Star Trek: Picard ". Zobaczyliśmy również, jak wygląda animowana Kapitan Janeway w serialu "Star Trek: Prodigy". [za: Joblo]Animowany film "Batman: The Long Halloween Part Two" otrzymał kategorię wiekową R ze względu na przemoc i krwawe obrazy. Co ciekawe, część pierwsza ma niższą kategorię PG-13. Dwuczęściowa animacja "Batman: The Long Halloween" będzie opowiadać o śledztwie prowadzonym przez Batmana w sprawie seryjnego mordercy, który zabija wyłącznie w czasie różnych świąt. Pierwsza część będzie miała premierę latem tego roku, a druga kilka miesięcy później. [za: Bloody Disgusting]Z okazji zbliżającego się 50-lecia postaci Kamen Rider (bohatera w charakterystycznym kostiumie przypominającym owada), studio Toei ogłosiło realizację kilku projektów. Pierwszym jest film kinowy "Shin Kamen Rider", który nakręci Hideaki Anno , współtwórca cyklu " Evangelion ". Jego premiera planowana jest na marzec 2023 roku. Drugim projektem jest "Kamen Rider Black Sun", czyli reboot serialu " Kamen Raidâ Burakku " z drugiej połowy lat 80. Za projekt odpowiadać będzie Kazuya Shiraishi . W 2022 roku swoją premierę będzie miał z kolei serial anime "Fuuto PI", dla którego inspiracją jest komiks z 2017 roku. [za: Varety] Wunmi Mosaku pojawi się u boku Elizabeth Banks Ruperta Frienda w filmie "Call Jane". Główną bohaterką jest przykładna żona z konserwatywnej rodziny, która niespodziewanie zachodzi w ciążę. Są lata 60., więc jej opcje są mocno ograniczone. Bohaterka odkrywa podziemie aborcyjne. Ruch ten ratuje jej życie i daje jej nowy cel: pomaganie innym kobietom w przejęciu kontroli nad swoim losem. [za: Deadline]Bestseller Elin Hilderbrand "Summer of 69" zostanie zekranizowany w formie serialu limitowanego. Jest to rozgrywająca się na przestrzeni kilku dekad historia rodziny Levinów. [za: The Hollywood Reporter] Delroy Lindo jednak pojawią się w piątym sezonie serialu " Sprawa idealna ". Oboje mieli odejść z końcem czwartego sezonu. Przerwanie zdjęć z powodu COVID-19 doprowadziło do tego, że historie granych przez nich bohaterów nie doczekały się właściwego zakończenia. Dlatego pojawią się na chwilę w piątym sezonie, by można byłą domknąć ich wątki. [za: Deadline]