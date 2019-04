BIULETYN: "Roma" faworytem meksykańskich Oscarów

zdobyła 15 nominacji do nagród Ariel, czyli meksykańskich Oscarów. [za: The Hollywood Reporter] Robert Glenister dołączyli do obsady filmu. Jest to historia kryminalisty, który wychodzi z więzienia i próbuje pomóc swojej rodzinie przez odnowienie relacji z córką i spłacenie długów brata. [za: Screen Daily] Xander Berkeley zagrają główne role w horrorze Bryana Bertino . Jest to historia rodzeństwa, która wraca na rodzinną farmę na wieść o tym, że wkrótce ma umrzeć ich ojciec. To, co początkowo wygląda na ponadczasowy rytuał żałoby i wspominania, okazuje się być czymś zupełnie innym. [za: Deadline]Nie żyje montażysta Terry Rawlings . Pracował m.in. przy. [za: The Hollywood Reporter]Nie żyje reżyser Stanisław Jędryka . Znany jest przede wszystkim z seriali telewizyjnych. [za: TVN24] Ken Watanabe zagra w japońskiej wersji, która powstanie dla TV Asahi z okazji 60. rocznicy powstania stacji. Akcja osadzona zostanie współcześnie, tuż przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio. [za: Variety] Nikohl Boosheri zagrają główne role w filmie Sama Abbasa . Będzie to historia dwóch kobiet, w których związku dochodzi do takich spięć, że muszą spędzić noc z dala od siebie. [za: The Hollywood Reporter]doczeka się indyjskiego remake'u. Obraz wyreżyseruje Ribhu Dasgupta . [za: Variety]Będzie czwarty sezon serialu. Na razie nie wiadomo, ile będzie liczył odcinków. [za: The Hollywood Reporter] Laura Donnelly będzie jedną z gwiazd serialu sf Jossa Whedona powstającego dla HBO. Jego akcja osadzona jest w czasach wiktoriańskich i opowiada o grupie kobiet obdarzonych niezwykłymi mocami, które stają do walki mogącej zmienić bieg historii świata. [za: Deadline] Shion Takeuchi szykuje serial animowany dla Netfliksa. Będzie to komedia o pracownikach tajnej organizacji rządowej, gdzie wszystkie spiskowe teorie są prawdziwe. [za: The Hollywood Reporter] Stephen Frears stanie za kamerą projektu opowiadającego historię majora brytyjskiej armii, który został w sądzie uznany winnym oszustwa w angielskiej wersji teleturnieju. Projekt powstanie dla ITV, ale na razie nie wiadomo, czy będzie to film telewizyjny czy może miniserial. [za: BBC] Karel Roden zagrają główne role w filmie, który wyreżyseruje Kieron J. Walsh . Akcja filmu rozgrywać się będzie w 1998 roku, kiedy to pierwsze etapy słynnego kolarskiego wyścigu Tour de France odbywały się w Irlandii. Bohaterem jest kolarz, który zostaje wyrzucony z drużyny po tym, jak w badaniu wyszło, że stosuje doping. Okazało się jednak, że w laboratorium popełniono błąd i kolarz zostaje w ostatniej chwili przywrócony do ekipy. [za: Screen Daily]