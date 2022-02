Najlepsze seriale o prawnikach. Top 10 seriali, które warto zobaczyć

Tytułowa " Żona idealna " to Alicia Florrick ( Julianna Margulies ) - szczęśliwa mężatka z 15-letnim stażem oraz matka dwójki nastoletnich dzieci. Bohaterka mieszka w eleganckiej dzielnicy Chicago i ma mnóstwo wpływowych znajomych. Życie kobiety zmienia się z dnia na dzień, gdy jej skompromitowany niewierny mąż trafia do więzienia. Alicia postawia wówczas wrócić do wyuczonego przed laty zawodu prawnika. Pomocną dłoń wyciąga do niej wówczas przyjaciel z dawnych lat - Will Gardner ( Josh Charles ) z korporacji prawniczej "Stern, Lockhart & Gardner". Balansując zgrabnie między operą mydlaną, społeczną satyrą i prawniczym dramatem, twórcy "Żony idealnej" fundują widzom kapitalną rozrywkę. Jednocześnie biorą często na warsztat tak poważne tematy jak polityka, napięcia rasowe oraz zgubny wpływ mediów społecznościowych. Dodajcie do tego fantastyczną obsadę i otrzymacie perłę wśród seriali prawniczych.