"Star Wars": Nowy film od twórców "Sztuczki" i "Luke'a Cage'a"

LucasFilm ma nowy projekt filmowy osadzony w świecie. Do przygotowania scenariusza zatrudnieni zostali: J.D. Dillard (reżyser) oraz Matt Owens (scenarzysta).Na chwilę obecną jest to jedyna pewna informacja na temat projektu. Dodatkowo wiemy, że powstaje on niezależnie od filmów Kevina Feige'a Riana Johnsona . Ale czy film trafi do kin, czy też może zobaczą go jedynie użytkownicy platformy Disney+, pozostaje zagadką.Przypomnijmy, że Disney wciąż ma zarezerwowane trzy daty dla kinowych widowisk (grudzień 2022, grudzień 2024 i grudzień 2026). Pierwotnie pomyślane zostały jako premiery cyklu, nad którym pracowali twórcy. Choć oni nie współpracują już z LucasFilm, daty nie zostały ruszone.Z drugiej strony w ostatnim czasie Disney skupia się na rozwijaniu gwiezdno-wojennych projektów na potrzeby swojej platformy. W tym celu sięga nawet po pomysły pierwotnie przeznaczone do kin (jak spin-off o przygodach Obi-Wan Kenobiego).Szczegóły fabuły są również trzymane w tajemnicy. Jednak The Hollywood Reporter i Deadline sugerują, że widowisko może być związane z planetą Exegol i przebywającymi tam Sithami.