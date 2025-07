Oto nowa gwiazda DC. Zobaczycie ją w horrorze "Clayface"

TUTAJ.

Co wiemy o filmie "Clayface"?

Filmto jedna z dwóch nadchodzących produkcji DC Studios, która ma już wyznaczoną datę premiery.. Będzie to więc trzeci tytuł kinowy nowego uniwersum DC po " Supermanie " i " Supergirl ".Obraz ma już swoją gwiazdę. Odtwórcą tytułowej roli jest Tom Rhys Harries . Za kamerą stanie James Watkins . Scenariusz napisał Mike Flanagan Oficjalnie nie wiemy nic o szczegółach fabuły. Nieoficjalnie mówi się, że punktem wyjścia jest historia zaprezentowana w dwóch odcinkach animowanego serialu " Batman ". Głównym bohaterem jest Matt Hagen, który jest wschodzącą gwiazdą Hollywoodu. Koszmarny atak sprawia, że zostaje tragicznie zdeformowany.Filmowy Matt Hagen dostanie zupełnie nową ukochaną. Będzie nią wymyślona na potrzeby widowiska dr Caitlin Bates. Jest on właścicielką biotechnologicznego start-upu. Hagen jest dla niej idealną okazją do rozwoju przełomowych terapii medycznych. To, co zaczyna się jako biznesowa transakcja, zmienia się w prawdziwe uczucie... Naomi Ackie to angielska aktorka, która ma już w swoim portfolio role w " Gwiezdnych wojnach ", biografii Whitney Houston oraz filmie sf " Mickey 17 ".