BIULETYN: 18. sezon "Głowy rodziny"

Stacja FOX zamówiła 18. sezon serialuoraz 10. sezon serialu. [za: The Hollywood Reporter]Jenn Lyons, pierwszy z planowanych pięciu tomów cyklu fantasy, zostanie zekranizowany jako serial telewizyjny. Jest to historia Khirina, młodego złodziejaszka, który odkrywa, że prawdopodobnie jest synem księcia oraz że istnieje poświęcone mu proroctwo. [za: Deadline]jest wielkim faworytem Hongkońskich Nagród Filmowych. Kryminał Felixa Chonga Aaronem Kwokiem w rolach głównych zdobył 17 nominacji. W historii tych nagród tylko jeden film -- otrzymał więcej nominacji. [za: The Hollywood Reporter] Mila Kunis będzie producentką serialu limitowanego, który powstanie na podstawie mającej niedługo premierę powieści Andrei Bartz. Akcja powieści rozpoczyna się w 2009 roku, kiedy to gwiazda nowojorskiej sceny towarzyskiej, piękna Edie zostaje znaleziona martwa z listem samobójczym u boku. Szok, niedowierzanie i smutek prowadzą do rozpadu grupy jej znajomych. Jedną z nich jest Lindsay, która dekadę później ma własne życie, odbiegające od szalonych balang w towarzystwie Ediego. Pewnego dnia odkrywa niepokojące wideo, przez który zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem Edie nie została zamordowana i - co gorsza - czy sama Lindsey nie miała w nim swojego udziału. [za: Deadline]Legendary wyprodukuje nowy film J.D. Dillarda . Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie tyle, że główną bohaterką jest czarnoskóra kobieta, która związała się z białym mężczyzną. Wkrótce odkrywa, że nie jest on tym, za kogo go uważała. Dillard napisał scenariusz z Mattem Owensem. [za: The Hollywood Reporter] Bárbara Lennie zagrają w serialu Nicolása Britosa . Nielinearna opowieść będzie historią ośmioletniej Nady, pod którą załamał się lód. Dziewczynka przebywała pod wodą przez 12 minut, ponieważ ojciec początkowo nie zauważył, że zniknęła. Uratowano ją i przywrócono do życia. Jednak niezwykle inteligentna dziewczynka doznała uszkodzeń mózgu, przez co musi korzystać z telefonu jako substytutu swojej pamięci. [za: Variety] Lorenza Izzo zagra główną rolę w filmie. Wcieli się w młodą Latynoską, która ma przed sobą świetlaną przyszłość w San Francisco lat 70. ubiegłego wieku. Przerywa to nieplanowana ciąża. Kobieta nie poddaje się i wbrew wszystkiemu, pracując na kilku etatach jednocześnie, samotnie wychowując córkę, walczy z systemem i staje się odnoszącą sukcesy właścicielką atrakcyjnych działek w mieście. [za: Deadline] Chris Alexander stanie za kamerą horroru pod tytułem. Jest to opowieść o kobiecie, która od dzieciństwa prześladowana jest przez demoniczną siłę sprowadzoną przez jej ojca-satanistę. [za: Coming Soon]BBC szykuje serial fantasy na bazie tetralogiiMichaela Moorcocka stanowiącej część jego epickiego cyklu Eternal Champion. Opowiada on o przygodach Doriana Hawkmoona w alternatywnej i mroczniejszej wersji Europy zdominowanej przez zaawansowane technologicznie mocarstwo. [za: Deadline]