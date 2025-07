Sharon Stone w nowym, "anty-woke" "Nagim instynkcie"?

TUTAJ.

Sharon Stone, woke, demony? Co nas czeka w nowym "Nagim instynkcie"?

Zwiastun filmu "Nagi instynkt"

Oryginalnyopowiadał historię policyjnego detektywa Nicka Currana ( Michael Douglas ), który prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa byłego gwiazdora rockowego i właściciela klubu nocnego w San Francisco. Główną podejrzaną jest piękna pisarka Catherine Tramell ( Sharon Stone ), która do perfekcji opanowała sztukę manipulacji ludzkimi emocjami. Zafascynowany jej urodą Curran daje się wciągnąć w zmysłową grę. W trakcie śledztwa zaczyna tracić zawodową czujność, co może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.Scenarzystą tamtej wersji był Joe Eszterhas . I to właśnie on pracuje nad tekstem nowej wersji. Jak ujawnił w rozmowie z The Wrap,. Ma nadzieję, że aktorka zgodzi się powtórzyć rolę Catherine Tramell: Eszterhas potwierdził również, że jego film będzie anty-woke: Eszterhas , że pracuje nad tekstem bardzo szybko, gdyż czuje dużą inspirację. Zapowiada, że scenariusz może zostać ukończony za trzy miesiące.