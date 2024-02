"The Traitors. Zdrajcy" odkrywa wiele tajemnic ludzkiej natury

"The Traitors. Zdrajcy" – Czy umiałbyś tak kłamać?

Uważaj komu ufasz - podstęp i intryga kontra lojalność oraz zaufanie

Zasady gry "The Traitors. Zdrajcy":

Formuła " The Traitors " inspirowana jest popularną i angażującą grą Mafia. Uczestnicy programu potajemnie dzieleni są na "lojalnych" i "zdrajców". Ich misją jest przede wszystkim dotrwanie do końca, ukończenie serii wyzwań i zdobycie nagrody pieniężnej - nawet 500 tysięcy złotych! Jak mają to zrobić? Wszyscy twierdzą, że są lojalni. Zadaniem tych prawdziwych jest rozpracowanie i zidentyfikowanie zdrajców oraz wypędzenie ich z zamku. Z kolei tytułowi zdrajcy mogą i będą się bronić, mordując kolejnych lojalnych w nocy. Od tej pory, każdy zawodnik obiera własną strategię gry. Kto okaże się lepszy, w tej trzymającej w napięciu przygodzie, w której intryga i podstęp są na porządku dziennym?- komentuje Lidia Kazen, dyrektorka kanału TVN.Kłamstwo, manipulacja, zdrada - w tej grze wszystkie chwyty dozwolone! Zarówno zdrajcy, jak i lojalni, żeby wygrać, będą musieli rozwijać swoje umiejętności obserwacji i analizy zachowania przeciwników, wyciągania wniosków, ale też strategicznego myślenia. W roli prowadzącej " The Traitors. Zdrajcy " widzowie zobaczą Malwinę Wędzikowską - komentuje Malwina Wędzikowska , prowadząca program.· W polskiej wersji programu weźmie udział 24 zawodników. Podczas pierwszego wspólnego spotkania przy okrągłym stole, uczestnicy dzieleni są potajemnie przez prowadzącą na zdrajców i lojalnych. Lojalni nie wiedzą, ilu jest zdrajców, z kolei sami zdrajcy działają w porozumieniu.· W trakcie gry, lojalni muszą jak najszybciej odkryć, kim są zdrajcy i ich wyeliminować podczas codziennych obrad okrągłego stołu. Jednocześnie, muszą zachowywać się tak, aby nie zwrócić na siebie uwagi. Jeśli tak się stanie, ubiec ich mogą zdrajcy, którzy każdej nocy spotykają się i eliminują kolejnych lojalnych z programu.· Uczestnik może opuścić grę tylko na dwa sposoby: jeśli zostanie zamordowany przez zdrajców w trakcie ich nocnych obrad, albo jeśli zostanie wygnany przez grupę, tj. większością głosów przy okrągłym stole.· Każdy odcinek zawiera misje, które wszyscy uczestnicy wykonują jako grupa. Zadania nagradzane są złotymi monetami, które trafiają do wspólnej puli. Zarówno lojalni jak i zdrajcy mają ten sam cel – zdobyć jak największą ilość pieniędzy. Dopiero w finale dowiadujemy się, która grupa uczestników wygra, a tym samym podzieli ją miedzy sobą: zdrajcy czy lojalni?· Walka o główną nagrodę – nawet 500 tysięcy złotych - rozegra się między tymi, którzy wytrwają w programie do końca. Jeśli w grupie uczestników, którzy dojdą najdalej, czyli potencjalnych zwycięzców będą tylko lojalni - to oni podzielą się zarobionymi pieniędzmi, ale jeśli wśród nich znajdzie się choć jeden zdrajca to on zgarnie całą pulę i zostanie zwycięzcą.Zdjęcia do polskiej wersji powstały w belgijskim zamku Mielmont, za jej produkcję odpowiada Jake Vision. Producentem ze strony stacji jest Marta Więch.