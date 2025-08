Fantastyczna sprzedaż "Mario Kart World"

"Mario Kart World" z drugim najlepszym debiutem w serii

Zwiastun gry "Mario Kart World"

Jak donosi Nintendo, w czerwcusprzedało się w nakładzie. Jest to drugi najlepszy wynik w historii serii. Tylkomiało lepszy debiut.Co ciekawe, nie wszyscy gracze skorzystali z możliwości zakupu pakietu Switch 2 +. Część kupiła standardową wersję konsoli i dokupiła grę oddzielnie.Wyniki sprzedażyteż są fenomenalne. W czerwcu sprzedano(5,82 mln). Co ciekawe w drugim kwartale sprzedano też prawie milion starych konsol. W efekcie łączna liczba sprzedanych Switchów to 153,1 mln egzemplarzy. Jest to wynik minimalnie gorszy od rekordu. (154 mln egzemplarzy).