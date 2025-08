"Holiday" zostanie serialem? Niespodziewany powrót kultowego filmu

"Holiday" otrzyma swój serialowy remake?

"Holiday" – zwiastun filmu

Po niemal dwóch dekadach od premiery " Holiday ", serwis Apple TV+ planuje przywrócić tę historię na małe ekrany swoich abonentów. Kultowa komedia romantyczna z udziałem Cameron Diaz Jacka Blacka otrzyma swoją nową, odświeżoną wersję w formie serialu ograniczonego do jednego, zamkniętego sezonu. Jak donoszą dziennikarze, za produkcję oraz scenariusz nowego " Holiday " odpowie Krissie Ducker – scenarzystka pracująca wcześniej przy serialach " Obsesja Eve " oraz " Złotko ". Na tę chwilę obsada produkcji nie została jeszcze ujawniona.Co ciekawe, Nancy Meyers – scenarzystka i reżyserka oryginalnego " Holiday " – nie tylko w żaden sposób nie bierze udziału w produkcji serialowego remake'u, ale i nie miała pojęcia, że on w ogóle powstanie. Wczoraj za pośrednictwem swojego konta w serwisie Instagram w takich słowach skomentowała informację o odświeżeniu swojego dzieła:– napisała Meyers Przypomnijmy, że " Holiday " jest jednym z najpopularniejszych filmów świątecznych XXI wieku, powracających do wigilijnej ramówki co roku między " Kevinem samym w domu " a " Szklaną pułapką ". W filmie dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś. Zmiana otoczenia pozwala obu kobietom na odnalezienie nowych miłości i przewartościowanie swojego życia.