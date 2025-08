"Bond 26" będzie lepszy, mocniejszy i odważniejszy – obiecuje scenarzysta

Co powiedział scenarzysta "Bonda 26"?

Rozmowa ze Stevenem Knightem odbyła się w porannej audycji BBC Radio 5 Live Breakfast. Twórca dołączający do reżysera Denisa Villeneuve'a w roli scenarzysty nadchodzącej odsłony losów agenta 007, świadomy ogromnej presji, zdaje się jednak podekscytowany nowym wyzwaniem i autorską wartością, którą będzie miał szansę wnieść do szpiegowskiej franczyzy. Zapytany o emocje związane z tym projektem, scenarzysta odpowiedział:wyznał twórca.W dalszej części rozmowy Knight przyznał, że choć informacja o jego zaangażowaniu w projekt dotarła do opinii publicznej dopiero wczoraj, sam wiedział o tym już od jakiegoś czasu; być może decyzja ta zapadła w podobnym czasie, co ta o zatrudnieniu do projektu twórcy " Diuny ", Denisa Villeneuve'a Przypomnijmy, że nowy " Bond " to pierwsza produkcja realizowana bez udziału rodziny Broccolich . Pełną kontrolę nad marką przejął Amazon MGM Studios, które przekazało ją w ręce producentów Amy Pascal Davida Heymana . To właśnie oni odpowiadają za wybór nowego reżysera, a także ogłoszonego wczoraj scenarzysty.