Ze "Spider-Mana" do Jamesa Bonda – Tom Holland wcieli się w agenta 007?

Tom Holland jako James Bond?

Niespodziewanymi spekulacjami dzieli się nie byle kto, bo Glenn Garner, dziennikarz portalu Deadline, przytaczający niedawne słowa w tym temacie samego aktora. Raptem dzień po opublikowaniu krótkiej zapowiedzi filmu " Spider-Man: Brand New Day ", Deadline wraca do wypowiedzi opublikowanej na YouTube'owym kanale Gordona Ramsaya.– powiedział wymijająco aktor, po czym dodał:Choć kandydaturę Toma Hollanda do roli najznakomitszego agenta popkultury należy na razie traktować z przymrużeniem oka, niezdementowana jednoznacznie przez aktora plotka napędzi jedynie kolejne spekulacje. Jeśli prawdą jest, że studio aktywnie rozważa obsadzenie aktora w roli Jamesa Bonda,Przypomnijmy, że nowyto pierwsza produkcja realizowana bez udziału rodziny Broccolich . Pełną kontrolę nad marką przejął Amazon MGM Studios, które przekazało ją w ręce producentów. Ci na stanowisko reżysera wybrali, który właśnie pracuje nad trzecią częścią " Diuny ".Reżyser jest obecnie zajęty, co wcale nie znaczy, że prace nadnie mogą już trwać. Wczoraj wybrany został scenarzysta filmu. To osoba doskonale znana widzom –, autor scenariuszy do " Locke ", niedawnej " Marii Callas " czy serialu " Peaky Blinders ".