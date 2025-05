Co bracia Russo dodali do "Thunderbolts*"?

Bracia Russo wyreżyserowali jedną scenę "Thunderbolts*"?

UWAGA: Dalsza część newsa zawiera informację o scenie po napisach filmu "Thunderbolts*"

Tym samym reżyserski duet potwierdził plotki, które krążyły w internecie już od jakiegoś czasu. W poście na portalu Instagram zachęcającym do wybrania się na seans " Thunderbolts* ", bracia zdradzili, że maczali palce przy jednej ze scen filmu. W jego opisie czytamy:– napisali na swoim łączonym profilu na Instagramie. Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:Co ciekawe, jak informuje portal CBR, scena po napisach stworzona przez braci Russo została dodana do filmu na jednym z końcowych etapów post-produkcji. Duet miał nakręcić ją raptem trzy tygodnie temu – na planie realizowanego właśnie " Avengers: Doomsday ", nad którym sprawują pieczę.Przypomnijmy, że w scenie po napisach wyreżyserowanej przez braci Russo ekipa Thunderbolts, przemianowana już na Nowych Avengers, zastanawia się w swojej siedzibie nad zastrzeżeniem nazwy "Avengers". Postać Red Guardiana komicznie proponuje z kolei zmianę nazwy drużyny na "AvengerZ". Z rozważań wytrąca ich zmierzający w kierunku Ziemi statek kosmiczny – jego bliższe zbadanie wykazuje, że jest to latająca machina Fantastycznej Czwórki: głównych bohaterów następnego w kolejce projektu Marvela.Najnowszy film ze Studia Marvel, " Thunderbolts* ", przedstawia nietypową drużynę antybohaterów - Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?