"Titanic" trafiony, zatopiony przez "Avengers: Koniec gry"

kontynuuje pisanie na nowo historii światowego box office'u. Zagraniczne wpływy na koniec ubiegłego tygodnia wyniosły 1 569 mln dolarów. Daje to drugie miejsce na liście największych kasowych hitów wszech czasów, 40 milionów przedi 460 milionów zaPodobnie ma się sytuacja w skali całego globu.potrzebował mniej niż dwa tygodnie, by osiągnąć granicę 2 miliardów dolarów. Dotychczasowym rekordzistą był, który dokonał tego po 47 dniach. Na koniec tygodnia łączny wynik 22. filmu Marvela wynosił 2 188,7 mln dolarów. Dało to drugie miejsce na liście globalnych hitów wszech czasów, o milion wyprzedzająci tracąc do600 milionów.W sam weekendzarobił fantastyczne. Z tego 64,2 mln pochodziło z Chin, gdzie widowisko Marvela jest już trzecim najbardziej kasowym tytułem wszech czasów. W Meksyku, Indonezji, Malezji, Filipinach, Wietnamie, Tajlandii, Egipcie, Etiopii, na Bliskim Wschodzie, Omanie, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Ukrainie, Kolumbii, Paragwaju i w Ameryce Środkowej jest zaś najbardziej kasowym tytułem wszech czasów. W Indiach jest najlepiej zarabiającą produkcją hollywoodzką.w poniedziałek zadebiutował w Rosji. Do końca tygodnia zarobił tam 32,6 mln dolarów. Jest filmem, który najszybciej osiągnął granicę dwóch miliardów rubli. Jest też już szóstym najbardziej kasowym tytułem wszech czasów w tym kraju.Obraz zajął pierwsze miejsce we wszystkich lokalnych zestawieniach box office'u, z wyjątkiem Japonii, gdzie trwa szaleństwo związane z animacjąWielką niespodzianką jest drugie miejsce w naszym zestawieniu. Kino artystyczne praktycznie nigdy nie trafia aż tak wysoko w światowym box offisie. Kiedy jednak obraz ma swoją premierę w Chinach, wszystko jest możliwe. Numerem dwa jest bowiem zdobywca nagrody Jury na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes . Wpływy weekendowe wyniosły w Chinach. Ponieważ jednak obraz miał swoją premierę w poniedziałek, łącznie na koncie ma już 25,3 mln dolarów.Na podium znalazł się jeszcze japoński pogromca, animacją. Japończycy nie mają dość tego filmu, którego weekendowe wpływy wyniosły, dając mu po raz kolejny pozycję lidera. Dwudziesty trzeci tytuł cyklu "Detective Conan" sprzedaje się fenomenalnie, stając się drugą częścią, której łączne wpływy przekroczyły 7 miliardów jenów. Wszystko wskazuje na to, że rekord ubiegłoroczny rekord łącznych zarobkówzostanie pobity.Na czwartym miejscu znalazł się, który trafił do kin w Japonii przed premierą w innych krajach. Niestety film nie okazał się tam wielkim przebojem. W weekendowym zestawieniu zajął dopiero trzecie miejsce z wynikiem. Spośród wszystkich filmów o Pokemonach jest to dopiero 12. najlepsze otwarcie liczone w jenach.Piątkę zamyka horror Warner Bros., które w 77 krajach zarobiło. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 55,4 mln dolarów.