Apple ma w końcu serial, który ktoś ogląda! Obłędny rekord "Władców przestworzy"

"Władcy przestworzy" najchętniej oglądanym serialem w historii AppleTV+

O serialu "Władcy przestworzy"

Zwiastun serialu "Władcy przestworzy"

Szósty odcinek serialu będzie miał dopiero premierę 23 lutego, ale wyniki oglądalności dotychczasowych odcinków wymazały wszystkie rekordy AppleTV+. Platforma chwali się bowiem, że w porównaniu do pierwszych siedmiu dni notują wzrosty oglądalności w większości krajów, w których platforma jest dostępna. Oczywiście, co dokładnie oznacza pobicie rekordów oglądalności, nie wiemy. Przeprowadzają one niebezpieczne naloty bombowe na nazistowskie Niemcy, w czasie których muszą zmagać się z mroźnymi warunkami, brakami tlenu i strachem związanych z powietrzną walką. Serial pokazuje psychologiczną i emocjonalną cenę, jaką ci młodzi mężczyźni zapłacili, biorąc udział w zniszczeniu koszmaru, jakim była hitlerowska Trzecia Rzesza. Niektórzy zostali zestrzeleni i schwytani, inni zabici lub ranni. Niektórzy mieli tyle szczęścia, by powrócić do domów... Punktem wyjścia dla fabuły jest książka Donalda L. Millera "Masters of the Air: Americas Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany". Za scenariusz odpowiadał John Orloff. W obsadzie są: Austin Butler, Branden Cook oraz Ncuti Gatwa.