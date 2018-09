"Zakonnica" wciąż skutecznie straszy w kinach na świecie

Getty Images © Matt Cardy



Po raz trzeci w zagranicznym zestawieniu box office'u triumfuje horror Warner Bros.. Tym razem triumf jednak nie przyszedł tak łatwo, jak poprzednio. Film zarobił bowiem w weekendPozycję liderawywalczyła dzięki premierom w kilku dużych krajach. Najlepszy debiut zanotowała w Korei Południowej. Po pięciu dniach ma tam na koncie 4,6 mln dolarów. To jednak wystarczyło do zajęcia dopiero czwartego miejsca w lokalnym box offisie. We Francji po pięciu dniach ma 4,4 mln dolarów. W Rosji po czterech dniach ma 4,3 mln dolarów. W obu krajach horror debiutował na pierwszym miejscu. We Włoszechzajęła drugie miejsce, ale 2,9 mln dolarów jest najlepszy otwarciem Warnera w tym roku w tym kraju.Drugie miejsce w naszym zestawieniu zajęła premiera z Chin, kino akcji(Golden Job). Weekendowe wpływy wyniosłyZacięta walka toczyła się o trzecie miejsce. Wydaje się, że minimalnie lepszy będzie, który miał swoją premierę w 27 krajach. Weekendowe wpływy szacujemy naNajlepszym rynkiem była Australia, gdzie film zarobił 1,9 mln dolarów i zajął pierwsze miejsce. Minimalnie słabiej film wypadł w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (1,8 mln dolarów) i na Bliskim Wschodzie (1,7 mln dolarów). W Hiszpanii komedia zgarnęła 1,2 mln dolarów. Z kolei w Rosji wynik był nieco lepszy - 1,4 mln dolarów - ale nie wystarczyło to do zajęcia pierwszego miejsca.Według naszych szacunkóww weekend zarobił. Jedynym dużym krajem, w którym film zadebiutował w ubiegłym tygodniu, był Meksyk, gdzie zajął pierwsze miejsce z wynikiem 3,2 mln dolarów. Rosja jest regionem, gdzie widowisko najlepiej się trzyma. Zajął tam trzecie miejsce z wynikiem 1,1 mln dolarów.Piątkę kompletuje kolejna chińska produkcja, romans(Cry Me A Sad River). Obraz zarobił w pierwszy weekend