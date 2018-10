"Zakonnica" wciąż straszy w kinach na świecie

Getty Images © Matt Cardy



Dobra passaw kinach na świecie trwa w najlepsze. Film utrzymał pierwsze miejsce w naszym zestawieniu, choć mocno pomogli w tym Chińczycy. W Chinach bowiem w poniedziałek rozpoczął się tydzień uroczystości świątecznych, w związku z tym sobota była dniem pracującym, a premiery weszły do kin dopiero w niedzielę.Weekendowe wpływywyniosłyTym samym globalne wpływy osiągnęły 330 milionów, co jest najlepszym wynikiem wśród wszystkich tytułów cyklu "Obecność". W dwunastu krajach, w tym w Brazylii,pobiła rekord zarobków horroru. W miniony weekend film najlepiej sprzedawał się we Francji (2,3 mln dolarów), Rosji (1,7 mln) i Włoszech (1,4 mln).Chińska komedia(Hello, Mrs. Money) zdołała w jeden dzień wspiąć się na drugie miejsce w naszym zestawieniu. Obraz zarobił w niedzielę (wraz z sobotnimi pokazami przedpremierowymi)Najniższe miejsce na podium przypadło komedii. Weekendowe wpływy wyniosły ok.. Obraz zanotował znakomite otwarcie w Indonezji (ósme najlepsze w historii Universal Pictures). W pięć dni zarobił tam 2,3 mln dolarów. Komedia dobrze trzyma się też w Australii, gdzie zachowała pierwsze miejsce zgarniając 2,1 mln dolarów.W 48 krajach zadebiutowała animacja. Weekendowe wpływy szacujemy na. Najlepszy start film miał w Meksyku (3,6 mln dolarów). Do grona najważniejszych rynków należy też Australia, skąd pochodzi 1,4 mln dolarów (łącznie na koncie ma tam 3,1 mln).Do pierwszej piątki powróciła animacja. Było to możliwe dzięki premierze w Niemczech, gdzie produkcja Pixara w cztery dni zarobiła 5,7 mln dolarów. Weekendowe wpływy wyniosły. Łącznie na koncie film ma 603,3 mln, co czyni zczwartą premierę tego roku, która poza granicami USA zdołała zarobić co najmniej 600 milionów dolarów. Globalne wpływy wynoszą 1 210,1 mln dolarów.