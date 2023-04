"Zdrady": komedia o niewierności bez moralizowania

w ramach cykluzadebiutuje serial komediowy " Zdrady ". O nowym dziele producentów " The End of the F***ing World " rozmawiają Łukasz Muszyński Główni bohaterowie " Zdrad ", Josh i Fola, to nieznajomi dwudziestokilkulatkowie, którzy przypadkowo wpadają na siebie na lotnisku. W wyniku odwołanego lotu czeka ich nieplanowana noc w lokalnym hotelu. Akcja rozgrywa się szybko i bez zbędnych ogólników, jak w znanej nam konwencji sitocmów. Dwójka podróżnych oczywiście daje się więc porwać namiętności i po suto zakrapianym wieczorze lądują w jednym łóżku. Kolejnego ranka, w pośpiechu na samolot, oboje uczciwie wyznają, że są w poważnych związkach. Mimo, że miniona noc była ognistym romansem, postanawiają uznać ją za pomyłkę, rozstać się w zgodzie i podążać oddzielnymi drogami. Po powrocie do domu Josh, ku swemu ogromnemu zaskoczeniu, odkrywa, że Fola właśnie została jego sąsiadką.Na domiar złego Esther, partnerka Josha, i Zack – mąż Foli łapią od razu świetny kontakt i postanawiają zacieśnić sąsiedzkie więzi. Można się więc tylko domyślać, jak dynamika tej niecodziennej sytuacji wpłynie na całą czwórkę, a przede wszystkim – na milczących zakochanych z lotniska. O ile serial kipi seksem i ostrym humorem, tak sprawy relacyjne traktuje zupełnie poważnie, dotykając takich tematów jak poczucie winy, brak szczerości w związku czy stagnacja. Prowokująco zadaje pytania o współczesną moralność a także o sens monogamii – czy w dzisiejszych realiach ma ona szansę usatysfakcjonować każdą z obiecujących ją sobie par?