Energetyczny i świeży. Oto plakat 21. edycji Polskiego Kina Młodego Widza

– mówi Marysia Machulska, której plakat stanowi artystyczne połączenie nowoczesnego designu z pop-artowym kolażem, a zarazem odzwierciedla młodzieńczą energię i przyciąga wzrok. -– dodaje.Marysia Machulska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz paryskich szkół École Estienne i École Olivier de Serres, a swoje życie zawodowe i prywatne dzieli między Polskę i Francję. Współpracuje z prasą i wydawnictwami na całym świecie, tworząc plakaty, ilustracje prasowe, okładki i książki. Współpracowała m.in. z takimi tytułami, jak:. Zarówno plakaty, jak i ilustracje traktuje jako formę wizualnej wypowiedzi – komunikat zapisany obrazem. Posługuje się prostymi, ale wyrazistymi formami, łącząc kolaż i ilustrację wektorową w spójny, autorski język wizualny. Operuje skrótem myślowym i oszczędnymi środkami, by w zwięzły i sugestywny sposób oddać sens. I taki właśnie jest plakat 21. edycji Polskiego Kina Młodego Widza: wykorzystuje nowoczesny, język wizualny odwołując się do świata emocji i znaczeń łączących kino z rzeczywistością młodych odbiorców.Startujące we wrześniu Polskie Kino Młodego Widza w ciągu trzech jesiennych miesięcy odwiedzi 18 miast w Polsce, spotykając się z młodymi miłośnikami filmu od Bielsko-Białej po Wejherowo. Celem inicjatywy Stowarzyszenia Filmowców Polskich jest budowanie świadomej widowni, wrażliwości artystycznej i umiejętności krytycznego odbioru poprzez edukacyjny ekosystem: pokazy i warsztaty filmowe, spotkania z twórcami, wspólne działania z szkołami i instytucjami kultury oraz specjalną sekcję "Gdynia Dzieciom", która na stałe wpisała się już w program Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.Motywami przewodnimi tegorocznej edycji PKMW są filmowe jubileusze:- 50-lecie animowanego klasyka " Misia Uszatka ",- 95. rocznica urodzin Zofii Ołdak – reżyserki " Plastusiowego pamiętnika - Obchody Roku Władysława Stanisława Reymonta z pokazami " Ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy i " Chłopów W bogatym programie także mnóstwo innych propozycji. Od " Niesamowitych przygód skarpetek " inspirowanych bestsellerem Justyny Bednarek, przez " Smoka Diplodoka Wojtka Wawszczyka , kino dokumentalne dla młodych i o młodych – jak " Lili Sylwii Rosak o dorastaniu w patchworkowej rodzinie, czy stanowiący intymny portret walki ze schizofrenią film Małgorzaty Imielskiej Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć ", a także współczesne fabuły, jak nagradzane " Innego końca nie będzie – zachęca współorganizująca program Joanna Bonikowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich.Pełną informację o 21. edycji Polskiego Kina Młodego Widza znaleźć można na stronie www.pkmw.pl 21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza realizowana jest przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i współfinansowana jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem PKMW jest Zespół Edukatorów Filmowych, a honorowy na projektem objęli UNICEF Polska oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronami medialnymi projektu są TVP VOD, Filmweb, Magazyn Filmowy SFP, miesięcznik KINO, Filmoterapia oraz Jacek Cygan (TVTok).