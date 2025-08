Konkurs Główny Octopus Film Festival

W tym roku w Konkursie znalazły się zarówno głośne festiwalowe tytuły, jak " Together ", " Alpha " czy " Błysk diamentu śmierci ", jak i filmy, które swoją polską (a czasem europejską) premierę będą miały właśnie w Gdańsku. To jedyna okazja, by zobaczyć je na wielkim ekranie, zanim zaczną robić zamieszanie w świecie kina gatunkowego.Jak mówią dyrektorzy festiwalu, Krystian Kujda i Grzegorz Fortuna-Skowron:Nagroda w Konkursie Głównym przyznawana jest od 2020 roku i – co ważne – to festiwalowa publiczność decyduje o tym, kto zwycięży. Głosują widzowie, a na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna. Poprzedni laureaci Konkursu Głównego to: " VHYes " w 2020 roku, " Ale miazga " w 2021, " Cięcie! " w 2022, " Pies i robot " w 2023 i " Exhuma " w 2024.Konkurs Główny o moment, w którym festiwal oddaje głos swojej najważniejszej publiczności – tej, która kocha kino gatunkowe za jego bezczelność, świeżość i siłę rażenia. To nie tylko popis programerskiej odwagi, ale też jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń każdej edycji – pełne niespodzianek, filmowych objawień i seansów, które zostają z widzami na długo.