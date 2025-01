Świętujemy Dzień Babci i Dzień Dziadka Top 5 ekranowych seniorów

Świętujemy Dzień Babci i Dzień Dziadka! Oto TOP 5 ekranowych seniorów

O filmie "Mała Miss"

O filmie "Krampus. Duch Świąt"

O filmie "Ron Usterka"

O filmie "Nikt"

O serialu "Różowe lata 90."

Z okazji ich święta wszystkim babciom i dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia! W najnowszym odcinku programu TOP przedstawiamy najsympatyczniejszych ekranowych seniorów. Który z nich najbardziej poruszył nasze serca?Tragikomiczne perypetie rodziców, który zabierają swą kilkuletnią córkę na konkurs piękności dla dzieci, ciągnąc za sobą na drugi koniec Ameryki: uzależnionego od narkotyków dziadka; wujka-geja, który dopiero co wyszedł ze szpitala psychiatrycznego i starszego syna, który złożył śluby milczenia.Kiedy dysfunkcjonalna rodzina kłóci się przez całe święta, dorastający Max traci nadzieję i wiarę w Boże Narodzenie. Nie zdaje sobie sprawy, że brak świątecznego nastroju wzbudza gniew Krampusa – demonicznej starożytnej siły, gotowej ukarać wszystkich, którzy stracili wiarę. Atmosfera staje się piekielna, bowiem wszelkie uwielbiane symbole świat zamieniają się w potworne monstra, które okrążają dom skłóconej rodziny i zmuszają każdego do walki – jeśli chce ocalić życie."Ron usterka"historia Barneya, społecznie wycofanego gimnazjalisty i Rona, jego nowego, chodzącego i mówiącego robota, który ma być jego "najlepszym przyjacielem z pudełka". Przezabawne awarie Rona, rozgrywające się na tle ery mediów społecznościowych, wprowadzają ich w pełną akcji podróż, w której chłopiec i robot odkryją prawdziwą przyjaźń.Hutch jest nikim. Pomijany i niedoceniany jako mąż i ojciec, przyjmuje wszelkie upokorzenia na klatę i nigdy nie okazuje irytacji. Ale kiedy jego córka w wyniku napadu traci swoją ukochaną bransoletkę z kotkiem, Hutch osiąga stan, w jakim nikt dotąd go nie widział. Co się stanie, gdy wieczne popychało wreszcie stawi opór? Hutch zmienia się ze zwykłego taty w nieustraszonego wojownika i zabiera swych wrogów na szaloną jazdę prowadzącą do porażającej zemsty.Jest rok 1995, a Leia Forman pragnie, aby w jej życiu wreszcie zaczęło się coś dziać albo żeby przynajmniej zaprzyjaźnić się z kimś, kto nie jest jej tatą. Kiedy przyjeżdża do Point Place do swoich dziadków, Reda i Kitty, znajduje to, czego szuka, u sąsiadów, bo tam właśnie mieszka energiczna i zbuntowana Gwen. Z pomocą przyjaciół Gwen, do których należy jej uroczy brat Nate, jego inteligentna, bystra dziewczyna Nikki, sarkastyczny i wnikliwy Ozzie oraz czarujący Jay, Leia odkrywa, że wspaniałą przygodę można przeżyć właśnie tam tak samo, jak przydarzyło się to jej rodzicom wiele lat temu. Zdeterminowana, aby odkryć nową siebie, Leia przekonuje rodziców, żeby pozwolili jej zostać przez całe lato. Piwnica znów jest pełna nastolatków, Kitty cieszy się, że dom Formanów gości nowe pokolenie, a Red, no cóż... jak to Red.