Nie tylko "Bolek i Lolek". Te polskie kreskówki zasługują na własne filmy

W samych założeniach " Włatcy móch " mieli być serialem, który będzie polaryzował publikę. Pod tym względem twórcy osiągnęli pełny sukces. Dziś wspominany albo jako prześmieszna komedia, albo bardzo uboga próba naśladowania sukcesu słynnego " Miasteczka South Park ". Przygody uczniów klasy II B Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" na pewno pożyczyły sobie od kolegów zza oceanu taką samą niepokorną energię i humor przekraczający granice dobrego smaku. W 2009 roku do kin trafili " Włatcy móch. Ćmoki, Czopki i Mondzioły ", odtwarzający dokładnie to, czego można spodziewać się po serialu na dużym ekranie. Legendarny status produkcji nie przekłada się już obecnie na wyjątkową liczbę widzów. W 2024 roku serial powrócił do telewizji z nowym sezonem, który raczej nie przekonał fanów. Może to również okazja, aby Czesio, Maślana, Anusiak i Konieczko jeszcze raz spróbowali nawiązać do uroku dawnych sezonów, tym razem przenosząc się na ekrany kinowe?