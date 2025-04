"Thunderbolts*" i spółka - z jakich filmów i seriali składa się 5. faza uniwersum Marvela?

5. faza ekranowego uniwersum Marvela: filmy

2 Strażnicy Galaktyki: Volume 3 Guardians of the Galaxy Vol. 3 2023 2h 29m Akcja Sci-Fi James Gunn Francja Kanada Nowa Zelandia USA Akcja Sci-Fi Chris Pratt Zoe Saldaña Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa - zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Jednak wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa - misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie.

3 Marvels The Marvels 2023 1h 45m Akcja Sci-Fi Nia DaCosta USA Akcja Sci-Fi Brie Larson Teyonah Parris Choć Carol Danvers, znana jako Kapitan Marvel, wyzwoliła się spod despotycznej kontroli Kree i zemściła na Najwyższej Inteligencji, wciąż nie ma chwili odpoczynku we wszechświecie rozdartym licznymi konfliktami. W czasie kolejnej misji dochodzi do komplikacji - dziwacznym zbiegiem okoliczności bohaterka przekracza kosmiczny portal powiązany z rasą Kree. W efekcie moce Carol zostają splecione z nadludzkimi zdolnościami jej największej fanki, Kamali Khan (znanej jako Miss Marvel), oraz dawno niewidzianej przyszywanej siostrzenicy, astronautki Moniki Rambeau, obecnie służącej na S.Z.A.B.L.I. Cała trójka musi połączyć siły, by ponownie ocalić wszechświat jako grupa o nazwie Marvels.

6 Thunderbolts* 2025 2h 6m Akcja Sci-Fi Jake Schreier USA Akcja Sci-Fi Florence Pugh Sebastian Stan Thunderbolts* " przedstawia nietypową drużynę antybohaterów - Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?

5. faza ekranowego uniwersum Marvela: seriale

2 Loki 2021 - 2023 1h Fantasy Przygodowy Kate Herron Justin Benson USA Fantasy Przygodowy Tom Hiddleston Owen Wilson W drugim sezonie serialu " Loki " tytułowy bohater wraz z Mobiusem i Sylvie stara się naprawić szkody wyrządzone po zniszczeniu Świętej Linii Czasu i ujawnieniu multiwersum. Loki zmaga się z tak zwanymi. „skokami czasowymi”, które przenoszą go między różnymi wersjami rzeczywistości, co prowadzi do odkrycia mrocznych sekretów TVA. W międzyczasie pojawia się Victor Timely – jedna z wariantów Kanga Zdobywcy – którego przyszłość może przesądzić o losie całej czasoprzestrzeni.

7 Daredevil: Odrodzenie Daredevil: Born Again 2025 - 47m Akcja Kryminał Sci-Fi Michael Cuesta Justin Benson USA Akcja Kryminał Sci-Fi Charlie Cox Vincent D'Onofrio Najnowsza odsłona historii Matta Murdocka – niewidomego prawnika o wyostrzonych zmysłach, który porzucił życie Daredevila, by skupić się na karierze oraz nowym związku z terapeutką Heather Glenn. Matt wierzy, że może zostawić swoje alter ego za sobą. Tymczasem Wilson Fisk, znany jako Kingpin, powraca do miasta jako burmistrz, przekonany, że tym razem będzie rządził legalnie. Jednak rzeczywistość polityczna szybko okazuje się bardziej skomplikowana, niż się spodziewał. Biurokracja ogranicza jego wpływy, a dawni wrogowie nie dają mu spokoju. Frustracja narasta, a obsesja na punkcie Matta Murdocka ponownie zaczyna go pochłaniać.

Dla wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić, z jakich filmów i seriali składa się 5. faza, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie. Zanim się z nim zapoznacie, zobaczcie zwiastun