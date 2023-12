18. edycja Festiwalu AfryKamera od dziś w Warszawie

Jak co roku, organizatorzy festiwalu AfryKamera zapraszają do warszawskiej Kinoteki na 6 dni filmowych emocji. W tegorocznej edycji głównym tematem będzie rola kobiet w kulturze i sztuce afrykańskiej.Na widzów będzie czekać, m.in. polska premiera filmu. To debiut pełnometrażowy marokańskiej reżyserki Yasmine Benkiran , opowiadający historię ucieczki dwóch kobiet i dziewczynki przez pustynię i doliny gór Atlas. Zineb, przebywająca w więzieniu w Casablance za handel narkotykami, dowiaduje się, że jej niepełnoletnia córka może trafić do domu opieki. Aby do tego nie dopuścić, postanawia uciec z aresztu i zabrać ze sobą Inés. W realizacji planu pomaga jej Asma, którą Zineb bierze jako zakładniczkę, aby ta zawiozła je nad ocean. Film Yasmine Benkiran to świetnie zagrane, trzymające w napięciu i wywołujące wiele emocji kino akcji z silnymi bohaterkami, które ogląda się z dużą przyjemnością.Kolejną pozycją w programie AfryKamery jest nagrodzony w Sundance, film. Nigeryjski reżyser C.J Obasi snuje opowieść o niewielkiej wyspiarskiej wiosce Iyi, w której wszyscy są szczęśliwi i żyją w pokoju, wyznając kult morskiej bogini zapewniającej im wszelkie dobra.to nie tylko filmowe nawiązanie do zachodnioafrykańskiego folkloru, ale również historia o tym, jak niszczone są niewielkie społeczności, kultywujące tradycyjne wierzenia. To także realizacyjny majstersztyk, w którym czarno-białe zdjęcia w połączeniu z obfitą i piękną charakteryzacją oraz kostiumami znakomicie dopełniają całą opowieść.Kolejną ciekawą propozycją AfryKamery jest film, urodzonej w Burkina Faso reżyserki Apolline Traoré . W swoim piątym pełnym metrażu pokazała historię zła i przemocy dokonywanej na ludności cywilnej, która niestety staje się częścią codzienności. To z jednej strony bardzo realistyczny i brutalny obraz ukazujący działania islamskich terrorystów, z drugiej portret młodej dziewczyny, Siry, która po utracie wszystkiego co najcenniejsze, nie upada na duchu i walczy o przetrwanie w trudnych warunkach pustynnego Sahelu.Tuż po zamknięciu festiwalu, w dniach 17-26 grudnia AfryKamera przeniesie się do sieci. Wybrane tytuły będą dostępne na VOD Warszawa. Szczegółowy program festiwalu oraz szczegóły wydarzeń towarzyszących pojawią się wkrótce na www.afrykamera.pl oraz na FB https://www.facebook.com/afrykamera/ Bilety są dostępne na stronie Afrykamera.pl oraz w Kinotece Pełny harmonogram na stronie Afrykamera.pl oraz KINOTEKA W tym roku AfryKamera zaprasza na drugą, muzyczną odsłonę festiwalu - AFreaks, która odbędzie w 16 grudnia 2023 w Klubie SPATiF w Warszawie. Podobnie jak na ekranie, tak i na scenie muzycznej będziemy obcować z artystkami. Na scenie zobaczymy rwandyjską didżejkę i wokalistkę Cheryl Isheja aka Binghi, brytyjską kuratorkę i didżejkę Shennen SP, polsko-nigeryjską wokalistkę Ifi Ude oraz wrocławską didżejkę Kitty Sarcasm. Bilety na AFreaks wydarzenie dostępne są na stronie Going FB: https://www.facebook.com/afrykamera/ IG: https://www.instagram.com/afrykamera/ Koncerty AFreaks https://fb.me/e/6lqSXSNUq