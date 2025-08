TYLKO U NAS: Zwiastun filmu "Zamach na papieża". Wielki powrót twórców "Psów"

O czym opowiada "Zamach na papieża"?

Czy jeden człowiek może zmienić bieg historii?Odkryj kulisy jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku w ostatnim wspólnym filmie duetu Linda Pasikowski . Po raz ostatni twórcy kultowych produkcji łączą siły na wielkim ekranie, by opowiedzieć historię, która już teraz nazywana jest najbardziej oczekiwanym filmem roku.Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II.Konstanty "Bruno" Brusicki ( Bogusław Linda ) – były snajper i legenda wywiadu – zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca – Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno – i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?