"Wściekłe psy": Madsen podziękował Tarantino za zwolnienie aktora na planie

Co powiedział Quentin Tarantino?

Getty Images © Kevin Winter

"Wściekłe psy" – zwiastun filmu

Przemówienie Quentina Tarantino możemy w całości obejrzeć dzięki transmisji stacji TMZ. Widzimy na niej, jak reżyser " Pulp Fiction " stoi przed zgromadzonymi na środku sali przyozdobionej szkarłatnymi kotarami. Stojąc za mównicą, w swoim klasycznym stylu gawędziarza, Tarantino opowiadał:– zaczyna historię Tarantino Gdy opadła adrenalina, twórca z dumy z własnego zachowania prędko przeszedł do zmartwień o dalszą reżyserską przyszłość.– wspomina reżyser, wracając do chwil stresu debiutującego filmowca, przerażonego nieodgadnionymi realiami branży. Tarantino wspomina, że w tamtym czasie był niemal pewny, że decyzja o zwolnieniu awanturniczego Lawrence'a Tierneya będzie równoznaczna z zakończeniem prac nad " Wściekłymi psami ", a dla niego – łatką "problematycznego" twórcy, z którą niezwykle trudno będzie mu realizować kolejne projekty w przyszłości.Otuchy w chwili słabości dodał mu Michael Madsen , co dla początkującego reżysera było niezwykle ważne. Tej samej nocy, jeszcze przed wyjściem do baru celem uczczenia zakończonego tygodnia zdjęciowego (tradycja przy okazji realizacji " Wściekłych psów "), aktor nagrał mu się na automatycznej sekretarce.Cześć, Quentin, tu Michael... – powiedział Tarantino naśladując ze sceny głęboki głos Madsena Zdjęć do " Wściekłych psów " nie przerwano. Ukończony film miał swoją premierę na festiwalu w Sundance , po którym trafił też do Cannes czy Toronto . Do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych amerykańskich debiutów końca wieku, konstytuując dalszą niezwykłą karierę Quentina Tarantino Madsen zmarł 3 lipca 2025 roku w wieku 67 lat. W ciągu ponad 40 lat kariery aktorskiej zagrał łącznie w ponad 200 filmach. Do swojej pracy miał zdrowy dystans: w wywiadach podkreślał, że choć dobrze wie, że "większość z filmów, w których zagrał jest słaba, za coś trzeba płacić rachunki". Był aktywny zawodowo do końca życia – w zeszłym roku fani mogli oglądać go w " Arena Wars " i " Pojedynku monstrów ". Obok aktorstwa pasjonował się także poezją. Jego tomik "Burning in Paradise" otrzymał w 1999 roku nagrodę Firecracker Alternative Book Award. Przedmowę do publikacji napisał reżyser Dennis Hopper